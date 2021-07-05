Инфекционист раскрыл течение COVID-19 у привитых

Ковид у привитых граждан лечится так же, как у невакцинированных. Однако прогнозы для сделавших прививку более благоприятные. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Протоколы лечения те же самые», — сказал Тимаков, отвечая РИА «Новости» на вопрос, как лечить COVID-19 у привитых, если человек все-таки заболел.

Врач заметил, что у привитых при заражении коронавирусом симптомы не будут отличаться от обычных. Однако они менее выражены. Разрушения органов и тканей при этом не происходит, а прогноз более благоприятный.

Ранее замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова Наталия Долгушина рассказала о влиянии коронавируса влияет на способность забеременеть. Вирус негативно влияет на репродуктивную функцию женщин после 37 лет. У них может снизиться число яйцеклеток в яичниках, которые могут в перспективе привести к беременности. Такое может произойти с полными женщинами старше 37 лет, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме.

Центр имени Кулакова также исследует влияние вакцинации на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Среди вакцинированных «Спутником V» никаких нарушений не было выявлено.