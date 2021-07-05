Эксперт рассказала о влиянии COVID-19 на репродуктивную систему

Коронавирус влияет на способность забеременеть после 37 лет. Об этом сообщила главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова Наталия Долгушина.

В Центре имени Кулакова сейчас проводится исследование влияния COVID-19 на женскую репродуктивную функцию.

«По предварительным данным, от этой болезни в большей степени страдают женщины позднего репродуктивного возраста, старше 37 лет. Также негативное влияние оказывает избыточная масса тела и тяжесть заболевания», — сказала «Известиям» Долгушина.

В ходе исследования выяснилось, что полные женщины старше 37 лет, перенесшие тяжелую форму COVID-19, в пять раз чаще сталкиваются со снижением овариального резерва, чем более молодые женщины, перенесшие болезнь в легкой форме.

Овариальный резерв — это число яйцеклеток в яичниках, которые могут в перспективе привести к беременности.

Также Центр имени Кулакова исследует влияние вакцинации на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Исследование стартовало в декабре. Добровольцам ставили «Спутник V». Среди вакцинированных врачи не выявили никаких нарушений.