Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма ковида «омикрон»

Несмотря на то, что появление нового штамма коронавируса под названием «омикрон» признано совсем недавно, он уже успел наделать немало шума и вызвать запреты на авиасообщение в ЮАР. Но для паники нет причин. Многочисленные мутации COVID-19 могут сделать вирус нежизнеспособным.

Как объяснил РИА «Новости» врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, мнения ученых разнятся. Одни считают, что мутации сделают вирус более заразным и патогенным. Его опасность вырастет.

«По мнению других, пока не совсем понятно, что с этими мутациями не так, и прежде чем впадать в панику, нужно понять, опасно ли то, как меняется вирус. Излишнее количество мутаций вируса может сделать его нежизнеспособным. Такой вариант вполне возможен, например, в Японии с „дельта“ штаммом сейчас происходит именно это», — сообщил Поздняков.

Он добавил, что гипотезы ученых диаметрально противоположны, но сейчас наиболее благоприятное время для появления новых мутаций. Вирусу надо как-то выживать при наличии большого числа вакцинированных. Поэтому он будет развиваться среди непривитых.

«То есть, в основном среди людей с противопоказаниями, а первое противопоказание — это иммунодефициты. Длительная персистенция (носительство) вируса в иммунокомпрометированном организме, например, человека, зараженного ВИЧ, вероятно и стала причиной появления штамма „омикрон“», — предположил Поздняков.

По его мнению, если вирус находится в организме долгое время, он учится прятаться от атак иммунной системы и мутирует. Новая популяция имеет преимущества перед исходным вариантом.

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что большее количество мутаций не всегда означает худший исход. Новые штаммы вызывают длительное развитие болезни и организм получает время на выработку иммунитета.