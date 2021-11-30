Гинцбург допустил более длительное развитие тяжелой формы COVID-19 при штамме «омикрон»
У пациентов с COVID-19 тяжелое течение болезни может развиваться дольше из-за большого количества мутаций штамма «омикрон». Организм в таком случае получит дополнительное время на выработку иммунитета.
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заметил в беседе с ТАСС, что большее количество мутаций не всегда означает худший исход.
«Я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии [клетки, которые сливаются в единую массу], [уменьшит] скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие», — сказал он.
Гинцбург заметил, что при развитии ситуации по схожему с уханьским штаммом и всеми мутациями до «дельты» сценарию клетки памяти защитят организм.
«Количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше», — пояснил руководитель НИЦ имени Гамалеи.
При штамме «дельта», добавил он, состояние больного от легкого до среднетяжелого или тяжелого ухудшается в среднем за три-четыре дня. Раньше речь шла о 10-15 днях.
У НИЦ имени Гамалеи, по словам Гинцбурга, пока нет образца «омикрона». После получения штамм намерены изучить по нескольким параметрам — образованию антител, способности «Спутника V» нейтрализовать вирус и времени, которое займет переход от момента заражения до полного поражения легких.
«Если он будет как „дельта"-штамм, тогда ничего хорошего, а если будет как уханьский — тогда ничего опасного не будет. Посмотрим, когда получим», — заключил Александр Гинцбург.