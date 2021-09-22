Инфекционист перечислил анализы для перенесших COVID-19

COVID-19 грозит некоторым перенесшим его пациентам долгосрочными последствиями. Причем риску подвержены даже те, кто переболел бессимптомно. Чтобы обезопасить себя, лучше сдать необходимые анализы.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков перечислил в беседе с газетой «Известия» показатели, которые стоит проверить после коронавирусной инфекции.

Симптоматика после COVID-19, подчеркнул он, бывает разной. Вирус в основном атакует выстилающие сосуды клетки. Из-за их повреждения усиливается образование тромбов. А поскольку сосуды есть во всем организме, то и тромбы могут появиться где угодно.

Анализы Поздняков посоветовал сдавать, с момента появления симптомов COVID-19 прошло больше четырех-шести недель, а улучшения состояния нет. Провериться можно и в случае возникновения рецидива или новых симптомов. Исследования необходимо проходить под контролем специалиста.

В базовый набор тестов входят общие анализы крови и мочи и биохимия крови. Последнее исследование в том числе поможет убедиться в отсутствии патологических процессов в печени. Нелишним будет проверить мочевину, креатинин и Д-димер.

При отсутствии клинических проявлений и серьезной патологии на фоне COVID-19 проверять все показатели нет смысла.

Поздняков добавил, что привитый от COVID-19 обладает иммунной защитой, и вирус действует на него меньшее количество времени.