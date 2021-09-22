Переболевших COVID-19 предупредили о риске развития болезни Альцгеймера

Постковидный синдром принес переболевшим COVID-19 проблемы с памятью и ухудшение ряда когнитивных способностей. Ученые не исключили, что перенесшие инфекцию больше подвержены риску развития болезни Альцгеймера.

Биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича и кандидат биологических наук Александр Панчин рассказал Ura.Ru об изучении связи инфекций с упомянутым видом деменции.

«Коронавирус может навредить интеллектуальным функциям человека, и пока неизвестно, насколько это долгосрочное явление. При этом болезнь Альцгеймера может развиваться очень долго», — заметил он.

Панчин напомнил, что влияние инфекций включили в одну из гипотез развития болезни Альцгеймера. При постковидном синдроме пациенты иногда жалуются на ухудшение памяти и ряда когнитивных функций в целом.

Влияние COVID-19 на развитие болезни Альцгеймера, подчеркнул заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ Александр Тхостов, пока не изучено. Для выводов ученым требуется больше времени — несколько лет.

«Но уже отмечается, что ранние формы Альцгеймера могут начинаться и после 55 лет, хотя всегда это было заболевание позднего возраста, от 70 лет и старше», — заключил он.

Вакцина против коронавируса от компании Pfizer и BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до болезней Альцгеймера и Лу Герига. К такому выводу ранеее пришли американские ученые, проведя новое исследование препарата.