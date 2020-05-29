Инфекционист не исключил сезонность COVID-19 в будущем

Люди вряд ли полностью забудут, что такое коронавирус. Не исключено, что инфекция перейдет в разряд сезонных заболеваний. Ее вспышки вероятны ранней весной и в конце осени.

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков предположил в беседе с РИА «Новости», как будет развиваться ситуация с коронавирусом в будущем.

«Скорее всего, вирус будет сезонным, как грипп…» — заметил он.

Тимаков подчеркнул, что комфортная для SARS-CoV-2 температура колеблется в пределах 5-10 градусов. Поэтому велика вероятность того, что коронавирус будет проявлять активность «в конце осени и ранней весной».

Сейчас необходимо создать иммунную прослойку населения. Принятые в стране меры по борьбе с инфекцией инфекционист объяснил необходимостью растянуть заболеваемость по времени. Так можно снизить нагрузку системы здравоохранения и избежать высокой смертности.

По мнению Тимакова, ситуация с коронавирусом в России развивается по благоприятному, по сравнению с другими странами, сценарию. Иммунитет у жителей страны постепенно вырабатывается, а летальность небольшая.

Аналогичное предположение еще в апреле сделали ученые из Гарварда. Они считают, что обострения наиболее вероятны в холодные месяцы года.