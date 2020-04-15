Ученые спрогнозировали возвращение коронавируса
Ученые из Гарварда составили примерный прогноз распространения коронавируса. Они считают, что инфекция вернется в 2022 году. Об этом написало РИА «Новости».
По словам исследователей, коронавирус станет сезонным заболеванием с более быстрым уровнем передачи. Обострения будут случаться в холодные месяцы года.
На данный момент неясно, появляется ли иммунитет у тех, кто уже переболел COVID-19.
«Мы обнаружили, что одноразовые меры социального дистанцирования, вероятно, будут недостаточными для поддержания заболеваемости SARS-CoV-2», — цитирует одного из ученных сайт «Экономика сегодня».