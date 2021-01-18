Инфекционист назвал минимальным риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний

Во время крещенских купаний риск подхватить коронавирус сведен к минимуму. На морозе он передается реже, а при погружении в холодную воду организм от SARS-CoV-2 защитит выброс адреналина.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил в беседе с РИА «Новости» вероятность заражения коронавирусом при традиционном на Крещение купании в проруби.

«Сильный выброс адреналина и специфических ферментов, стимулирующих иммунитет, который происходит во время погружения в ледяную воду, никаким образом не дают проникнуть вирусу», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что из-за резкого всплеска иммунитета «различные вирусы и бактерии» погибают на корню. Кроме того, вирус «значительно реже» передается на морозе, поэтому шансы заболеть практически сведены к нулю. Через воду тоже нельзя заразиться — источником инфекции она не является.

Чтобы защитить себя от тех или иных заболеваний, инфекционист посоветовал соблюдать обычные в таких ситуациях меры профилактики. На купание не стоит ходить одному, с собой следует взять сменную одежду и не забыть нескользящие тапочки.

Окунаться в прорубь врач посоветовал в оборудованных местах, а после процедуры — выпить горячего чаю. Это поможет согреться.

Крещение Господне православные христиане отмечают 19 января. В России один из самых древних христианских праздников сопровождается массовыми купаниями: люди ныряют в ледяную воду в специально прорубленных и освященных прорубях.