Волонтеры-спасатели будут дежурить на крещенских купаниях в Подмосковье

Волонтеры-спасатели будут дежурить на крещенских купаниях в Московской области. Сейчас они получают последние инструкции.

50 студентов будут дежурить у купелей вместе со спасателями МЧС. Сейчас они проходят последний инструктаж. Волонтеры отрабатывают все возможные ЧП.

Студенты-спасатели умеют оказывать первую медицинскую помощь. Они знают, что спасательное термоодеяло накрывается серебристой стороной вверх при потере сознания от жары, серебристой вниз — при переохлаждении.

Источник фото: телеканал «360»

Отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей работает в Дмитрове три года. Отряд добровольцев собрал Алексей Малов — заместитель директора по аварийно-спасательным работам МКУ ЕДДС и АС Дмитровского городского округа. На тренировках он передал все знания сотрудников МЧС.

Один волонтер получил аттестацию в 2020 году. Остальные пока не сдали экзамены, но знают все действия при пожарах и поисково-спасательных работах. В отделении учатся студенты третьего курса, им осталось 1,5 года до выпускных экзаменов.

В Крещенскую ночь на одного спасателя придется по два волонтера. Большинство купелей маленькие, дно во многих из них искусственное, но волонтеры все равно отрабатывают даже спасение утопающих.

Источник фото: телеканал «360»

На счету 18-летней Ольги Ивановой уже одна спасенная жизнь и участие в поисковой операции. Поэтому она не боится дежурства в Крещение.

«Ездили на выезд, на „потеряшку“, провели сутки в лесу, нашли пострадавшего. <…> Какое-то удовольствие, наверное, получаешь, когда находишь человека, в его глазах эта искра, надежда, что ему помогли», — рассказала девушка.

В крещенскую ночь синоптики прогнозируют до −20 градусов, поэтому дежурства организуются посменно.