facebook_pixel
    17 января 2021, 17:05

    Волонтеры-спасатели будут дежурить на крещенских купаниях в Подмосковье

    Алена Макаренко, Елена Маркелова, Кристина Зайцева, Юлия Уткина

    Волонтеры-спасатели будут дежурить на крещенских купаниях в Московской области. Сейчас они получают последние инструкции.
    Волонтеры-спасатели будут дежурить на крещенских купаниях в Подмосковье

    50 студентов будут дежурить у купелей вместе со спасателями МЧС. Сейчас они проходят последний инструктаж. Волонтеры отрабатывают все возможные ЧП.

    Студенты-спасатели умеют оказывать первую медицинскую помощь. Они знают, что спасательное термоодеяло накрывается серебристой стороной вверх при потере сознания от жары, серебристой вниз — при переохлаждении.

    Волонтеры-спасатели будут дежурить на крещенских купаниях в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей работает в Дмитрове три года. Отряд добровольцев собрал Алексей Малов — заместитель директора по аварийно-спасательным работам МКУ ЕДДС и АС Дмитровского городского округа. На тренировках он передал все знания сотрудников МЧС.

    Один волонтер получил аттестацию в 2020 году. Остальные пока не сдали экзамены, но знают все действия при пожарах и поисково-спасательных работах. В отделении учатся студенты третьего курса, им осталось 1,5 года до выпускных экзаменов.

    В Крещенскую ночь на одного спасателя придется по два волонтера. Большинство купелей маленькие, дно во многих из них искусственное, но волонтеры все равно отрабатывают даже спасение утопающих.

    Волонтеры-спасатели будут дежурить на крещенских купаниях в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    На счету 18-летней Ольги Ивановой уже одна спасенная жизнь и участие в поисковой операции. Поэтому она не боится дежурства в Крещение.

    «Ездили на выезд, на „потеряшку“, провели сутки в лесу, нашли пострадавшего. <…> Какое-то удовольствие, наверное, получаешь, когда находишь человека, в его глазах эта искра, надежда, что ему помогли», — рассказала девушка.

    В крещенскую ночь синоптики прогнозируют до −20 градусов, поэтому дежурства организуются посменно.