Инфекционист назвал вытесняющую коронавирус инфекцию

Парагрипп распространяется в Санкт-Петербурге, рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко. С этим заболеванием в больницы попадают чаще, чем с ковидом.

Симптомы парагриппа похожи на коронавирус, сказала Эсауленко. При этом, как отмечено в материале «Dоктор Питер», против этой болезни не действует стандартная противогриппозная вакцина.

При этом врач добавила, что это не настолько тяжелое заболевание, как грипп и COVID-19. Парагрипп, по ее словам, обычно длится 7-10 дней у взрослых и детей в том случае, если форма не осложненная.

Эту информацию подтвердили в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга. В ведомстве сообщили, что на прошедшей неделе в городе преобладали вирусы парагриппа, рино- и РС-вирусы. Кроме того, были подтверждены случаи гриппа.

После перенесенного ковида пожилые люди, тяжело перенесшие заболевание пациенты и люди с хроническими заболеваниями могут умереть, заявил гендиректор компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков. После выздоровления у человека сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. В результате проходит три-четыре месяца, и у человека случается инсульт или тяжелый инфаркт.