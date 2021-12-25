Россиян предупредили о риске внезапной смерти после ковида

После ковида пожилые люди, тяжело перенесшие заболевание пациенты и люди с хроническими заболеваниями могут умереть. Об этом заявил гендиректор компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков.

«Это категория людей, которые обычно тяжело болели COVID-19, глубоко пожилые люди или с тяжелыми хроническими заболеваниями. После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики», — сказал Крючков Ura.ru.

Он добавил, что последствия болезни прогрессируют. Если человек не проходит интенсивное лечение, то ситуация усугубляется.

«В результате проходит три-четыре месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт», — заявил иммунолог.

Причем этих людей не включают в статистику смертей, наступивших из-за ковида. По словам Крючкова, если провести популяционное исследование, то подобных случаев будет немало. Так как человек умер уже после выздоровления, то его смерть не относится к ковидным.

Завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов предупредил, что 80% пациентов страдают от ухудшения функций сердца после тяжелого течения болезни. Обычно это происходит в течение трех месяцев. При этом сосудистые изменения сохраняются на более длительный срок.