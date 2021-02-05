Инфекционист назвал сроки вакцинации для переболевших ковидом

Людям, которые переболели COVID-19 в первую волну в легкой форме, следует пройти вакцинацию к лету. Потому что именно к этому времени у них может быть снижен, иммунитет, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь», — сказал врач-инфекционист в разговоре с РИА «Новости».

Россия в августе зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V», он был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи. Позже была зарегистрирована разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона».

Американская компания Johnson & Johnson подала документы на регистрацию препарата от коронавируса Ensemble. Запрос направили в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США. Сотрудники компании хотят добиться разрешения применять препарат в чрезвычайных обстоятельствах.