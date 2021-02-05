Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от ковида

Американская компания Johnson & Johnson подала документы на регистрацию препарата от коронавируса Ensemble. Запрос направили в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

В опубликованном на сайте компании документе сообщается, что обращение о регистрации уже подали в управление. Сотрудники хотят добиться разрешения применять препарат в чрезвычайных обстоятельствах.

«Я надеюсь, что наше сегодняшнее объявление станет долгожданным напоминанием о преобразующей силе науки, многократном эффекте сотрудничества и, прежде всего, о возможности лучшего и более здорового будущего», — заявил председатель совета директоров и гендиректор Johnson & Johnson Алекс Горски.

В конце января компания сообщила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса. По результатам тестов препарат показал свою безопасность, а эффективность составила 85%. При этом вакцина начинает действовать уже после первого введения. Результат от применения препарата наблюдается через 28 дней после прививки. В исследованиях принимали участие более 43 тысяч человек.