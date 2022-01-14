Вирусологи назвали сроки окончания пятой волны COVID-19

Пятая волна коронавируса, которую может вызывать штамм «омикрон», продлится примерно полгода. С таким мнением выступил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков. Он отметил, что на территории Европы эта волна уже постепенно спадает, а Россия пока только приближается к ее началу.

«Она продлится месяца два или два с половиной в больших городах. А в масштабе всей страны есть районы, в которых не такая скученность населения, и туда нечасто ездят люди, поэтому не так будут завозить инфекцию. В общей сложности, я думаю, что где-то к лету все затихнет», — заявил Петр Чумаков в разговоре с URA.RU.

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов тоже выразил мнение, что такие прогнозы могут быть верными.

Он считает, что новая волна коронавируса растянется на полгода — и это минимальное значение. К тому же, как отметил профессор, в России до сих пор не самый большой процент людей, которые уже поставили прививку. Половина населения, которая уже вакцинировалась — это слишком мало, считает Нетесов.

Как предположил Чумаков, именно после пятой волны коронавируса многие ограничения для россиян можно будет снять. Однако он подчеркнул, что такие действия властей сложно прогнозировать. Какие-то вещи, например, ношение масок, наверняка будет сохраняться на некоторое время после пятой волны — хотя бы просто из опасения, что в стране начнется новый всплеск заболеваемости.