Инфекционист напомнил, что беременным нельзя делать прививку от СОVID-19

Отмечается, что для здоровья женщин в положении и их ребенка, а также в период лактации такая процедура может быть опасна.

«В России зарегистрировано две вакцины: „Спутник V“ и „ЭпиВакКорона“. У каждой из этих вакцин есть показания и противопоказания. Беременность, лактация — кормление грудью и детский возраст до 18 лет, это жесткое противопоказание против этих вакцин», — подчеркнул инфекционист.

По словам медика, ответственность в случае применения препарата для беременных лежит лишь на них. Пациентка подвергает риску не только себя, но и своего будущего ребенка. В настоящий момент пока не проводились исследования вредного воздействия этих препаратов на эмбрион.

Еще неизвестно, причиной каких аномалий в организме ребенка или пороков в его развитии будет прививка от COVID-19.

Ранее сообщалось, что пункты мобильной вакцинации от коронавируса появятся на территории Московской области.