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    13 января 2021, 17:29

    Кинокритик рассказал о приемах Netflix для удержания внимания зрителей

    Полина Петрова

    Российский кинокритик Егор Москвитин рассказал, какие приемы использует стриминговый сервис Netflix для удержания внимания своих зрителей, информирует радио Sputnik.
    Кинокритик рассказал о приемах Netflix для удержания внимания зрителей

    «Еще с предыдущего года Netflix начал выпускать очень много контента, вкладывая в него больше денег, чем зарабатывает весь Голливуд на территории североамериканского рынка, поэтому сильно мы не заметим изменения качества», — отметил специалист.

    Он пояснил, что одной из причин, по которым люди любят смотреть сериалы на этом сервисе, являются отлично настроенные алгоритмы. Москвитин заметил, что пользователь всегда получает в рекомендациях именно то, что ему интересно. При этом незаметным остается множество фильмов, которые интересуют других.

    Как считает критик, практически все блокбастеры Netflix в последние годы направлены на то, чтобы зрители не переключались. Он привел в пример ленты «Бессмертная гвардия» и «Проект Power». Примерно каждые 20 минут человеку повторяют суть сюжета, благодаря чему нить происходящего не теряется.