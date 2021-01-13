Кинокритик рассказал о приемах Netflix для удержания внимания зрителей

«Еще с предыдущего года Netflix начал выпускать очень много контента, вкладывая в него больше денег, чем зарабатывает весь Голливуд на территории североамериканского рынка, поэтому сильно мы не заметим изменения качества», — отметил специалист.

Он пояснил, что одной из причин, по которым люди любят смотреть сериалы на этом сервисе, являются отлично настроенные алгоритмы. Москвитин заметил, что пользователь всегда получает в рекомендациях именно то, что ему интересно. При этом незаметным остается множество фильмов, которые интересуют других.

Как считает критик, практически все блокбастеры Netflix в последние годы направлены на то, чтобы зрители не переключались. Он привел в пример ленты «Бессмертная гвардия» и «Проект Power». Примерно каждые 20 минут человеку повторяют суть сюжета, благодаря чему нить происходящего не теряется.