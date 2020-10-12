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    12 октября 2020, 22:07

    В РФ создадут национальную систему защиты от новых инфекций — указ

    Наталья Жуковская

    Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза по созданию национальной системы защиты от новых инфекций.
    В РФ создадут национальную систему защиты от новых инфекций — указ

    На официальном интернет-портале правовой информации сказано, что возглавит орган заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    В комиссию также вошли глава Минздрава Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минпромторга Денис Мантуров, заместители главы МЧС и Минобороны, президент Российской академии наук Александр Сергеев, мэр Москвы Сергей Собянин. Также в нее включили руководителей Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФМБА России, заместителя директора СВР России и других.

    Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил журналистам, что в мире было зафиксировано всего шесть случаев повторного заражения коонавирусом — и ни одного в России.