Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза по созданию национальной системы защиты от новых инфекций.

На официальном интернет-портале правовой информации сказано, что возглавит орган заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

В комиссию также вошли глава Минздрава Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минпромторга Денис Мантуров, заместители главы МЧС и Минобороны, президент Российской академии наук Александр Сергеев, мэр Москвы Сергей Собянин. Также в нее включили руководителей Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФМБА России, заместителя директора СВР России и других.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил журналистам, что в мире было зафиксировано всего шесть случаев повторного заражения коонавирусом — и ни одного в России.