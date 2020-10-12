Случаи повторного заражения коронавирусом в РФ не зафиксированы

В мире было зафиксировано всего шесть случаев повторного заражения коонавирусом. Ни один из них не произошел в России, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Поэтому учитывая масштаб распространения коронавирусной инфекции в мире, шесть случаев это практически тысячная доля», — сказал он в интервью «России — 24».

Он назвал бездоказательными слухи о том, что люди, переболевшие COVID-19 зимой 2020 года, лишены иммунитета и могут опять заболеть.

Ранее в Госдуме рассказали о трех условиях, которые нужно соблюдать, чтобы избежать жесткого карантина — это соблюдение мер профилактики, вакцинация групп риска и сохранение баланса между инфицированными и теми, кто страдает от других недугов.