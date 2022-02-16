Иммунолог заявил о выходе Москвы на плато по коронавирусу

Москва вышла на плато по заболеваемости ковидом. С таким заявлением выступил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он отметил, что можно говорить о близкой тенденции к снижению заболеваемости. При этом Жемчугов добавил, что на самом деле не хватает полной информации, чтобы интерпретировать результаты правильно, сообщило РИА «Новости».

Для точной оценки ситуации, по словам Жемчугова, необходимо знать точное количество выполненных тестов. Он объяснил, что анализы с положительным результатом дают представление только о выявленных заболевших ковидом, а это число нужно сопоставлять с общим количеством выполненных тестов.

«Она (эпидемическая ситуация — прим. ред.) неизбежно улучшится — число зараженных сойдет на нет, потому что людей конечное число, это не может продолжаться бесконечно», — отметил Жемчугов.

По его словам, в той или иной форме все познакомятся с вирусом, в том числе в форме вакцины.

«Надо иметь в виду, что люди могут болеть повторно, в том числе и вакцинированные, поэтому <…> будет некая пробуксовка по времени <…> я думаю, сейчас поэтому и есть плато», — отметил иммунолог.

Пятая волна коронавируса в России может стать финальной. Ее отличие в том, что количество зараженных бьет рекорды, в то время как сама болезнь чаще проявляется как ОРВИ. Постоянные мутации ослабили вирус, уверены вирусологи, поэтому пандемия может завершиться до лета.