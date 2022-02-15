Пятая волна коронавируса в России может стать последней. Она отличается тем, что зараженных рекордно много, а сама болезнь чаще проявляется как ОРВИ. Вирусологи уверены, что постоянные мутации ослабили вирус, поэтому пандемия может завершиться до лета.

Пятой волне коронавируса в России предсказали окончание. По мнению главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, страна вышла на пик заболеваемости и постепенно начнет спускаться с него в феврале, марте и апреле, написало Ura.ru.

Не исключено, что пятая волна отступит быстрее. Ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев предположил, что «омикрон» будет бушевать в России еще месяц. При этом он напомнил, что отдельные регионы заражаются не одновременно, а один за другим, поэтому пятая волна может растянуться по времени.

В других странах «омикрон» вызвал резкий пик и потом падение, а после сохранился хвост. Например, так было в Великобритании, которая одной из первых столкнулась с новым штаммом. Скулачев сделал вывод, что волна от «омикрона» идет быстрее, чем от других штаммов.

Отличия пятой волны

От первых четырех волн новый всплеск заболеваемости отличается большим количеством зараженных. Прирост новых случаев в России 6 февраля составил 180 тысяч человек — это был рекорд за все время пандемии. Новую волну вызвал африканский штамм «омикрон».

Зараженные больше не жаловались на типичные симптомы ковида. Вместо них медики фиксировали признаки ОРВИ, иногда сопровождающиеся потерей обоняния.

Предыдущие волны сопровождались жесткими ограничительными мерами, в том числе для контактировавших с больным, но в этот раз для россиян дали послабления. При контакте с больным отменили самоизоляцию, срок лечения пациентов в Москве сократили до семи дней. В некоторых школах и детских садах Подмосковья стали отменять карантин.

Пятая значит конечная?

Пятая волна коронавируса может привести к победе над пандемией. Анатолий Альтштейн подтвердил «360», что в России вышли на пик заболеваемости и в ближайшие дни количество новых зараженных начнет падать.

«Заболеваемость останется на высоком уровне, но уже будет спуск. У нас два раза подряд было 200 тысяч заболевших, я надеюсь, что больше не будет. Вчера было 180 тысяч, и возможно дальше будет снижение», — рассказал Альтштейн.

При этом заболеваемость снижается не из-за приобретенного иммунитета, а из-за мутаций коронавируса. Альтштейн напомнил, что в первые волны не было вакцин, а количество инфицированных все равно шло на спад.

Принято считать, что мутации вируса опасны для человека, но, как оказалось, коронавирус сам от них страдает. По словам Альтштейна, мутации редко повышают одновременно заразность и патогенность. Скорее они делают вирус более контагиозным, то есть заразным, чем опасным.

Через какое-то время он начинает ослабевать и все чаще встречается с иммунной защитой. Распространение вируса затрудняется, и эпидемия замедляется. Вот такой гипотезы я придерживаюсь, в отличие от большинства Анатолий Альтштейн.

Окончание пандемии

Врачи обнаружили подвариант «омикрона» «стелс-омикрон», который распространился в Дании. Среди его частых симптомов — головокружение. Ученые предположили, что он передается быстрее от человека к человеку, но не влияет на течение болезни. Инфекционист Юрий Венгеров напомнил «360», что коронавирус постоянно меняет свои свойства. Очередная его мутация может быть более заразной, но менее тяжелой.

Альтштейн уверен, что вирус отступит во второй половине этого года. Схожий оптимизм разделяет Юрий Венгеров: он предположил, что в будущем это будет обычная сезонная заболеваемость, как было до пандемии из-за других коронавирусов, вызывавших ОРВИ.

«Считаю, что этот год будет последним в эпидемии. И ковид будет как обычная коронавирусная инфекция. В пользу этого говорит то, что стали болеть дети», — заключил он.