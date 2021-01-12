Длительность течения COVID-19 связали со слабым иммунитетом

Коронавирус может долго оставаться в организме человека, если его иммунная система изначально была ослаблена. Исследователи даже описали специальный термин подобного явления — «long COVID».

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в интервью радио Sputnik, с чем связана длительность заболевания COVID-19.

«Описан такой термин — „long COVID“, хроническая коронавирусная инфекция. Обычно это связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что подобное течение болезни описано у пациентов с изначально ослабленным иммунитетом. Такие люди переносят коронавирус не в самой тяжелой форме, но циркуляция вирусе в их организме сохраняется долго: иммунная система не в состоянии избавиться от него.

Получившие «длительный COVID» заразны даже после того, как острая стадия болезни миновала. У них начинается хроническая стадия воспаления, а ПЦР-тест показывает положительный результат.

«Значит, они потенциально заразны, выделяют вирус при дыхании, кашле, разговоре в слюне и слизи», — подчеркнул Владимир Болибок.