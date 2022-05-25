Иммунолог Продеус заявил, что витамин C не полезен при простуде

Витамин C не является эффективным средством в борьбе с простудными заболеваниями. Таким мнением поделился врач-иммунолог Андрей Продеус. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на публикацию на платформе «Яндекс.Дзен».

Медик обратил внимание на тот факт, что многие россияне в случае простудных заболеваний принимают этот витамин, а также дают его детям. Однако он не способен значительно помочь в случае болезни. При этом чаще всего его неэффективность обусловлена недостаточной дозировкой.

«Чтобы получить подобный эффект, надо съесть его восемь граммов — но это уже вредно для здоровья», — пояснил эксперт.

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