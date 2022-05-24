Диетолог Соломатина рассказала, кому не стоит есть дрожжевой хлеб

Дрожжевой хлеб может нанести вред людям, имеющим аллергию на дрожжи, а также тем, у кого имеются проблемы с нарушением микрофлоры кишечника. Об этом сайту NEWS.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, дрожжевой хлеб может вызывать метеоризм, а также причинить вред здоровью людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«У подверженных метеоризму людей, как правило, непереносимость многих продуктов с содержанием клетчатки. Дрожжевой хлеб не полезен и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: панкреатит, язва желудка. В этом случае дрожжевой хлеб, особенно черный, из цельного зерна, ржаной, казалось бы, полезный, может вызвать обострение состояния. Таким людям прописывают специальную диету, из которой хлеб исключается», — сообщила диетолог.

Ранее Соломатина перечислила напитки, которые не стоит употреблять на голодный желудок. По ее словам, вода с лимоном может вызвать гастрит или воспаление уже существующей язвы. Также не менее агрессивным будет кофе, даже в составе с молоком, поскольку плохо действует на пищеварительный тракт.