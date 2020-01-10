Иммунолог предупредил об опасности аномального тепла зимой

Собеседник заявил, что вирусная патология «ходит» еще с октября 2019 года. Щепеляев отметил, что на морозе бактерии гибнут, а долгое удержание теплой погоды может сказаться на распространении вирусов.

Ранее врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов дал рекомендации, как уберечься от сезонного гриппа. Самым верным способом снизить риск заражения вирусной инфекцией является банальное мытье рук. Врач призвал избегать стрессов, нормально питаться и высыпаться, а также больше гулять, чтобы укрепить неспецифическую часть иммунитета.

Синоптики заявили, что температурный режим в январе превысит средние многолетние значения на пять-восемь градусов. Весь январь преимущественно будет таким же аномально теплым, как и декабрь 2019 года.