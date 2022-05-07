Суточное число заразившихся коронавирусом в России незначительно выросло
Оперштаб сообщил, что за сутки в России выявили 5500 случаев заражения коронавирусом
Количество россиян, которые получили положительный результат теста на коронавирус, за сутки увеличилось на девять человек. Об этом сообщили на сайте оперштаба.
По состоянию на 11:00 7 мая известно, что за последние сутки в России выявили 5500 новых случаев заражения. Вчера сообщалось о 5541 положительном тесте на коронавирус.
В приемные отделения российских больниц за сутки поступили 2562 человека. Статистика по этому показателю хорошая: количество госпитализаций постепенно снижается начиная с 5 мая.
В оперштабе рассказали, что за последние 24 часа от лечения ковида и наблюдения врачей освободили 8649 жителей России. Вчера от этой инфекции выздоровели 9408 человек.
Количество смертей после ковида также незначительно снизилось. Сегодня оперштаб сообщил о 132 летальных случаях заболевания. Вчера количество умерших от коронавирусной инфекции россиян составило 136 человек.
Оперштаб рассказал, что по состоянию на 6 мая 90 793 385 россиян сделали первую прививку от коронавируса. Полную вакцинацию прошли 86 891 260 человек.