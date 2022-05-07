Суточное число заразившихся коронавирусом в России незначительно выросло

Количество россиян, которые получили положительный результат теста на коронавирус, за сутки увеличилось на девять человек. Об этом сообщили на сайте оперштаба.

По состоянию на 11:00 7 мая известно, что за последние сутки в России выявили 5500 новых случаев заражения. Вчера сообщалось о 5541 положительном тесте на коронавирус.

В приемные отделения российских больниц за сутки поступили 2562 человека. Статистика по этому показателю хорошая: количество госпитализаций постепенно снижается начиная с 5 мая.

В оперштабе рассказали, что за последние 24 часа от лечения ковида и наблюдения врачей освободили 8649 жителей России. Вчера от этой инфекции выздоровели 9408 человек.

Количество смертей после ковида также незначительно снизилось. Сегодня оперштаб сообщил о 132 летальных случаях заболевания. Вчера количество умерших от коронавирусной инфекции россиян составило 136 человек.

Оперштаб рассказал, что по состоянию на 6 мая 90 793 385 россиян сделали первую прививку от коронавируса. Полную вакцинацию прошли 86 891 260 человек.