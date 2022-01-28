Иммунолог предсказал новую сильную вспышку «дельты»

Люди, переболевшие «омикроном», имеют слабый иммунитет к «дельте». В этой связи данный штамм может спровоцировать новую серьезную вспышку заболеваемости. Об этом RT заявил иммунолог Николай Крючков.

По мнению иммунолога, в связи с наступлением «омикрона», дельта вытеснится почти полностью. Однако она может сохраниться в каком-то виде у животных и, в небольшом количестве, у людей. И в итоге «дозреет».

«Когда на «омикрон» уже будет значительный иммунитет, она может дать о себе знать и вызовет вспышку более патогенную», — предупредил он.

Кроме того, Крючков полагает, что пандемия будет продолжаться еще в течение двух-трех лет. Справиться с ней может помочь вакцинация, которая является «очень мощной обороной для организма».

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова предположила, что иммунитет переболевших «омикроном» едва ли сможет надежно защитить от других вариантов коронавируса. Особенно от тех, что придут ему на смену.