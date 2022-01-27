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    27 января 2022, 23:44

    Иммунитет после «омикрона» не защитит от новых штаммов ковида — врач

    Доктор меднаук Руженцова: иммунитет после «омикрона» не защитит от других штаммов

    Алексей Иванчин

    Иммунитет переболевших «омикроном» едва ли сможет надежно защитить от других вариантов коронавируса, особенно тех, что придут ему на смену. Такое предположение в эфире телеканала «Россия 24» выдвинула заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

    Именно поэтому она считает, что гражданам в любом случае необходимо вакцинироваться или ревакцинироваться.

    «Тот иммунитет, который будет вырабатывать в отношении штамма «омикрон», навряд ли будет надежно защищать от других, особенно новых вариантов», — заявила Руженцова.

    По ее словам, коронавирус склонен мутировать, а при его быстром распространении риск появления новых мутаций растет. В этой связи надеяться, что «омикрон» сформирует надежный иммунитет к последующим штаммам не следует. Напротив, особенности коронавируса диктуют необходимость вакцинации и ревакцинации для поддержания иммунитета.

    Ранее вирусолог Петр Чумаков предположил, что волна «омикрон»-штамма в России пойдет на спад так же быстро, как поднялась. Сейчас заболеваемость из-за этого варианта коронавируса растет, но к середине февраля начнет снижаться.