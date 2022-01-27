Иммунитет переболевших «омикроном» едва ли сможет надежно защитить от других вариантов коронавируса, особенно тех, что придут ему на смену. Такое предположение в эфире телеканала «Россия 24» выдвинула заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Именно поэтому она считает, что гражданам в любом случае необходимо вакцинироваться или ревакцинироваться.

«Тот иммунитет, который будет вырабатывать в отношении штамма «омикрон», навряд ли будет надежно защищать от других, особенно новых вариантов», — заявила Руженцова.

По ее словам, коронавирус склонен мутировать, а при его быстром распространении риск появления новых мутаций растет. В этой связи надеяться, что «омикрон» сформирует надежный иммунитет к последующим штаммам не следует. Напротив, особенности коронавируса диктуют необходимость вакцинации и ревакцинации для поддержания иммунитета.

Ранее вирусолог Петр Чумаков предположил, что волна «омикрон»-штамма в России пойдет на спад так же быстро, как поднялась. Сейчас заболеваемость из-за этого варианта коронавируса растет, но к середине февраля начнет снижаться.