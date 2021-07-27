Иммунолог объяснил, почему после прививки от коронавируса нельзя пить три дня

После прививки от коронавируса врачи рекомендуют не пить алкоголь три дня, потому что именно в этот период могут проявиться осложнения. Об этом в беседе с URA.RU рассказала клинический иммунолог, доктор медицинских наук Наталья Калинина.

Медик подчеркнула, что чаще всего ухудшение самочувствия может проявиться сразу после прививки, на протяжении трех дней. Именно об этом говорят врачи, когда советуют воздержаться от приема спиртного.

Свое мнение по поводу этой рекомендации выразил и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. Он сказал, что нужно понять, о какой дозе идет речь.

«Нужно понимать, что кто-то может употребить бокал вина, а кто-то может взять и напиться, поэтому тут в любом случае ничего хорошего не будет, но в целом как-то тут все преувеличено насчет влияния алкоголя после вакцинации», — отметил Зверев.

По словам академика РАН, обычно пить нельзя после прививки с живыми вирусами, потому что алкоголь может прямо повлиять на эффективность вакцины. К препаратам против COVID-19 это не относится, поскольку живых вирусов в них нет.

Ранее сообщалось, что антитела из крови людей, привившихся «Спутником», оказались эффективными против живого вируса. Такие исследования провели в Центре имени Гамалеи. По результатам испытаний, антитела могут бороться с разными штаммами коронавируса.