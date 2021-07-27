Антитела в крови после прививки «Спутник V» показали эффективность против живого вируса

Специалисты исследовали антитела из сыворотки крови пациентов, которые привились «Спутником V», и использовали их против живых вирусов. Как сообщил ТАСС, в Центре имени Гамалеи заявили: антитела показали свою эффективность против разных штаммов коронавируса.

Разработчики отечественной вакцины рассказали, что антитела показали сильные защитные свойства. Они применимы против разных мутаций коронавируса. Эти данные основаны на тестах, в которых использовали живой вирус SARS-CoV-2.

Российские ученые рассказали о своих выводах, когда комментировали статью в научном журнале Nature Communications. Авторы материала писали, что «Спутник V» очень эффективна против всех штаммов коронавируса, но нейтрализация немного снижается против южноафриканского варианта. В то же время отмечается, что даже против этого штамма российская вакцина эффективнее препарата Pfizer.

Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил исследование комбинации вакцин «Спутник Лайт» и зарубежной AstraZeneca. Совместные исследования двух препаратов планировались уже давно, и в скором времени они стартуют.