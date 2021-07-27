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    27 июля 2021, 00:36

    Антитела в крови после прививки «Спутник V» показали эффективность против живого вируса

    Ирэна Колесова

    Специалисты исследовали антитела из сыворотки крови пациентов, которые привились «Спутником V», и использовали их против живых вирусов. Как сообщил ТАСС, в Центре имени Гамалеи заявили: антитела показали свою эффективность против разных штаммов коронавируса.

    Антитела в крови после прививки «Спутник V» показали эффективность против живого вируса

    Разработчики отечественной вакцины рассказали, что антитела показали сильные защитные свойства. Они применимы против разных мутаций коронавируса. Эти данные основаны на тестах, в которых использовали живой вирус SARS-CoV-2.

    Российские ученые рассказали о своих выводах, когда комментировали статью в научном журнале Nature Communications. Авторы материала писали, что «Спутник V» очень эффективна против всех штаммов коронавируса, но нейтрализация немного снижается против южноафриканского варианта. В то же время отмечается, что даже против этого штамма российская вакцина эффективнее препарата Pfizer.

    Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил исследование комбинации вакцин «Спутник Лайт» и зарубежной AstraZeneca. Совместные исследования двух препаратов планировались уже давно, и в скором времени они стартуют.