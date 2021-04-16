Иммунолог объяснил, как различить симптомы аллергии, ОРВИ и COVID-19

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева объяснила, как различить симптомы аллергии, ОРВИ и COVID-19. По ее словам, реакция на пыльцу может появиться в любом возрасте, однако среди малышей это редкость, написал Life.

Врач отметила, что при коронавирусе температура обычно поднимается до 38–39 градусов. При этом не просто закладывает нос, но и пропадает обоняние. Симптомы ОРВИ проходят в течение одной-двух недель. Если человек закашливается на вдохе, это может быть признаком и аллергии, и пневмонии.

Аллергия характерна появлением мокроты. А грудной кашель с болезненными ощущениями в области груди является проявлением коронавируса. Аплетаева посоветовала в период обострения поллиноза не выходить на улицу днем в сухую погоду. По ее словам, лучше гулять по вечерам и после дождя.

Ранее специалисты рассказали, что в березовом соке много витаминов, полезных органических кислот и минеральных веществ, однако злоупотреблять им нельзя. Если выпивать больше одного-двух стаканов сока в день, то можно заработать аллергию и расстройство желудочно-кишечного тракта.