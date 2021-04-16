Россиян предупредили об опасности березового сока

В березовом соке много витаминов, полезных органических кислот и минеральных веществ, однако злоупотреблять им нельзя. Если выпивать больше одного-двух стаканов сока в день, то можно заработать аллергию и расстройство желудочно-кишечного тракта. Об этом предупредила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, взрослому человеку стоит ограничиваться одним-двум стаканами березового сока в день. При условии правильного сбора и хранения напитка это не нанесет вреда здоровью.

«Чрезмерное потребление березового сока может привести к таким функциональным расстройствам со стороны желудочно-кишечного тракта, как вздутие, метеоризм и нарушения стула за счет содержания сапонинов. К тому же березовый сок может вызывать аллергические реакции», — рассказала врач РИА «Новости».

По словам Стародубовой, при промышленном производстве березового сока в них, как правило, добавляют сахар. Поэтому выбирая сок в магазине, на это стоит обращать внимание, так как сахар — это ожирение и все сопутствующие ему проблемы.

Стародубова отметила, что березовый сок начинают собирать в марте и заканчивают в конце апреля-начале мая. В его состав входит сахар, органические кислоты, калий, магний, витамины группы В, витамин С, сапонины и дубильные вещества.