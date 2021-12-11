Вакцина от коронавируса Pfizer обеспечивает защиту против нового штамма «омикрон» только после введения третьей дозы препарата. К такому выводу пришли ученые Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в Дурбане.

Специалисты провели исследование, в котором изучили образцы плазмы крови 12 человек. Они выяснили, что заражение «омикроном» приводит к снижению уровня антител, вырабатываемых после вакцинации двумя дозами препарата Pfizer. Количество антител падает примерно в 41 раз.

«Это существенно снижает способность вакцины защищать от инфекции», — заявили ученые. Цитату привело агентство Bloomberg.

По словам исследователей, двукратный курс вакцины Pfizer имеет лишь 22,5% эффективности против «омикрона». При этом повысить иммунитет можно с помощью повторной инъекции. Это подтверждено исследованиями, проведенными самой Pfizer.

Предварительные данные показали, что бустеры от Pfizer и AstraZeneca улучшают защиту от варианта коронавируса «омикрон» до 75% в первые дни после укола.