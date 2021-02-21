Иммунолог исключил вероятность заражения птичьим гриппом при употреблении мяса

Употребление в пищу куриного мяса не приведет к заражению птичьим гриппом. Риск существует только для работников птицеферм, у которых есть контакт с больными животными.

Ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Александра Гамбарян напомнила об этом в интервью телеканалу «Россия 24».

«Каждый раз речь идет о работниках птицеферм, в данном случае тоже», — сказала она.

Иммунолог обратила внимание, что для заражения необходимо «надышаться этим вирусом». В курятнике его частицы поднимаются вместе с пылью. Человек не подхватит H5N8, даже если съест сырую курицу.

Ученые центра «Вектор» подтвердили первый случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A (H5N8). Его выявили у семи россиян на птицефабрике на юге России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с людьми все в порядке, а от человека к человеку вирус не передается. Ученым тем не менее посоветовали действовать на опережение: разработать тест-системы и подготовить вакцины, прежде чем этот вирус станет более патогенным.