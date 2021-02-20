Новый вид птичьего гриппа впервые перекинулся на человека в России. Вирусологи уже наготове

В России люди впервые в мире заразились новым штаммом птичьего гриппа. Он пока не передается от человека к человеку. Но ученым все-равно посоветовали действовать на опережение и разработать вакцину.

Пока в Африке борются с чумой и Эболой, в мире впервые произошло заражение человека новым штаммом H5N8 птичьего гриппа. Точнее сказать, заразились сразу семеро сотрудников южной птицефабрики, где в декабре 2020 года были зарегистрированы вспышки болезни птиц. Вирус также появился (к счастью, без вреда человеку) и на птицефабриках Краснодарского края и Ставрополья, в Ростовской области и других регионах.

Пока, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, с людьми все в порядке: клиническое течение болезни у них было очень легким, все чувствуют себя хорошо, от человека к человеку вирус не передается. А вот ученым нужно успеть разработать тест-системы и подготовить вакцины, прежде чем этот вирус станет более патогенным.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев в беседе с «360» пояснил — если вирус, который поражает животный мир и не поражает человека, вдруг меняет свои свойства и становится опасен и для людей, это очень осложняет эпидемическую ситуацию. Тут нужно очень внимательно наблюдать за развитием болезни у людей и очень строго следить за ситуацией во всем мире.

Немного истории

Впервые о вспышке чрезвычайно заразного заболевания, поражающего кур на фермах в окрестностях Турина, написал ветеринар Эдуардо Перрончито в 1878 году. Правда, название болезни итальянец придумал несколько иное: куриный тиф. Позже его переименовали в классическую или европейскую чуму птиц.

Вспышки этой болезни регулярно в начале XX века поражали пернатых Европы, Африки и Азии. В 1925 году болезнь попала в Северную Америку, а в 1955 году наконец удалось понять, что птичью чуму вызывает вирус гриппа. Прошло еще немного времени, и в 1971 году заболевание получило свое нынешнее название — грипп птиц.

Источник фото: wikipedia.org

Человеку вирус был долгое время не страшен. Но однажды, в 1997 году, в Гонконге при вспышке гриппа у домашней птицы заболели 18 человек — и шесть из них умерли. Оказалось, что подтип вируса — H5N1 — передавался от птиц человеку. К августу 2005 года были зарегистрированы уже заболевания человека во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Индонезии — из 112 случаев 64 закончились смертельным исходом.

Источник фото: wikipedia.org

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 по 2008 год из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 закончились смертью. Последняя смерть человека от птичьего гриппа была зафиксирована в 2014 году в Канаде. К счастью, пока не было случаев передачи вируса от человека к человеку.

Как жить дальше

Сегодня для повышения иммунитета птицы против гриппа используют три типа вакцин: инактивированные гомологичные, инактивированные гетерологичные и рекомбинантные. В России гидроокисьалюминиевую инактивированную вакцину против гриппа птиц выпускают с 1974 года. Этот препарат создает через две-три недели после вакцинации напряженный иммунитет, который сохраняется не менее шести месяцев.

Для защиты от вируса ВОЗ рекомендует не трогать руками и не использовать в пищу погибших или больных птиц. При обнаружении больной птицы нужно срочно известить местного ветеринарного врача. Тела пернатых необходимо сжечь, при этом необходимо защитить себя как минимум маской или респиратором, на руки надеть перчатки. После окончания работы тщательно вымойте руки и лицо с мылом и смените одежду.

Также отдельно от других продуктов питания хранить в холодильнике мясо или яйца, не употреблять их в сыром или плохо приготовленном виде. Если после контакта с птицей возникло какое-либо острое респираторное заболевание, нужно срочно обратиться к врачу.

Ученые утверждают, что пандемии гриппа, вызванные мутировавшими вирусами, против которых у людей нет иммунитета, можно ждать два-три раза в 100 лет. Один из таких примеров — пандемия испанки в 1918–1919 годах, которая унесла более 40 миллионов жизней. Предполагают, что эта болезнь возникла в результате рекомбинации генов вирусов гриппа птиц и человека.

Профессор Виктор Зуев напомнил, что гриппозные вспышки приходят к нам дважды в год: поздней осенью и ранней весной. Холодно, ветрено, сыро и на душе противно — все это очень дружно снижает иммунитет, и мы становимся доступными для вирусов гриппа. Поэтому стоит укреплять свой иммунитет и не забывать о вакцинации.