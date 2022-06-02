Иммунолог Болибок призвал вакцинироваться от гриппа

Иммунолог Владимир Болибок считает, что необходима массовая вакцинация от гриппа. Об этом сообщила ТСН24.

Он отметил, что в последние три года инфекция не имела широкого распространения из-за ограничений по коронавирусу. Теперь их отменили, поэтому возможна эпидемия.

«Поэтому взрослым, подросткам и студентам обязательно нужно вакцинироваться, чтобы сдержать распространение болезни», — считает Болибок.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что вакцина от коронавируса нужна очень ограниченному контингенту людей.