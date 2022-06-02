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    02 июня 2022, 19:53

    Иммунолог Болибок призвал вакцинироваться от гриппа

    Дарья Морозова

    Иммунолог Владимир Болибок считает, что необходима массовая вакцинация от гриппа. Об этом сообщила ТСН24.

    Он отметил, что в последние три года инфекция не имела широкого распространения из-за ограничений по коронавирусу. Теперь их отменили, поэтому возможна эпидемия.

    «Поэтому взрослым, подросткам и студентам обязательно нужно вакцинироваться, чтобы сдержать распространение болезни», — считает Болибок.

    Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что вакцина от коронавируса нужна очень ограниченному контингенту людей.