«Нужно очень ограниченному контингенту людей». Иммунолог Жемчугов рассказал, кому сейчас показана ревакцинация

Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что вакцина от коронавируса в данный момент нужна далеко не всем людям. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

«В данный момент ревакцинироваться нужно очень ограниченному контингенту людей», — подчеркнул он.

Жемчугов объяснил, что прививку сейчас необходимо делать пациентам в тяжелой иммунодепрессивной терапии или тем, кто старше 80 лет. Также он посоветовал перед этим обязательно проконсультироваться с врачом.