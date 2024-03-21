Эксклюзив 21 марта 2024, 12:52 Иммунный отек и жидкий стул. Врач объяснила опасность передозировки парацетамолом Врач Лапа: при передозировке опасно любое лекарство РИА «Новости»

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В Бурятии двухлетнему ребенку потребовалась пересадка печени после того, как она разрушилась из-за отравления парацетамолом. При передозировке опасно любое лекарство, напомнила в беседе с «360» врач-терапевт высшей квалификации, директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа.

Специалист отметила, что не знает таких случаев, чтобы из-за парацетамола разрушались органы. Однако отравление этим препаратом все же может наступить.

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«Я не знаю, зачем делать пересадку в этой ситуации. <…> А вот иммунная составляющая, отек иммунный, он есть. Это гиперреакция иммунной системы на эти препараты: на парацетамол, <…> анальгетики. Их надо принимать с осторожностью», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что дозировки лекарств должны соответствовать возрасту. При отравлении назначают сорбенты для очистки печени.

Обычно кишечник очень страдает в этой ситуации. Может появиться общий отек, он сразу дает жидкий стул и все, что с этим связано. Людмила Лапа Врач

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Лапа напомнила, что печень — самовосстанавливающийся орган.

«Он хорошо восстанавливается даже у взрослых, и у детей, а у детей вообще прекрасно. Отек он (парацетамол — прим. ред.) может вызвать, его легко спутать с этим самым разрушением печени, потому что отек никто не видит и не понимает, что это такое», — объяснила медик.

В заключение она еще раз подчеркнула, что любой препарат токсичен при передозировке. К тому же, доктор не назначит определенные лекарства при иммунной недостаточности, подытожила специалист.

Об отравлении ребенка в Бурятии стало известно 21 марта. Вертолет санавиации доставил мальчика ночью в реанимацию в тяжелом состоянии.