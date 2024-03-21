Происшествия 21 марта 2024, 10:04 Ребенок в Бурятии отравился парацетамолом Мальчику из Бурятии потребовалась новая печень из-за отравления парацетамолом РИА «Новости»

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В Бурятии двухлетний ребенок отравился парацетамолом. Вертолет санавиации привез мальчика ночью в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщили на сайте Закаменской ЦРБ.

Главный врач Закаменской ЦРБ Эрдынеев Константин Цыренович уточнил, что обследование показало серьезные изменения в работе печени — орган полностью разрушался на глазах. По словам медика, спасти жизнь ребенку можно только с помощью трансплантации печени.

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После срочной консультации с НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова ребенка решили перевести в федеральный медцентр.

Эрдынеев объяснил, что при максимальной дозировке в 140 миллиграммов на килограмм веса ребенку на протяжении двух дней давали около 200 миллиграммов на килограмм.