Названа доля россиян с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитет к коронавируса сейчас выработался у 6% россиян. Для замедления темпов распространения COVID-19 нужно, чтобы невосприимчивость появилась у 60-70% населения.

Свое мнение «Российской газете» сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В нашей стране заболевших с начала эпидемии около 4,2 миллиона человек, добавим условно процентов 20-30 тех, кто перенес [заболевание] бессимптомно, к врачам не обращался и не тестировался. И еще около четырех миллионов привитых. То есть, иммунная защита есть сейчас у восьми-девяти миллиона человек. От 146 миллионов — лишь 5,7-6%», — отметил эксперт.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что вскоре начнется исследование снижения уровня антител к коронавирусу после вакцинации. Для этого наберут две тысячи добровольцев. К лету ожидается появление первых выводов.