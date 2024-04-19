Здоровье 19 апреля 2024, 12:10 Хуснуллин анонсировал строительство детской больницы в Мелитополе Хуснуллин: в 2024 году начнется строительство детской больницы в Мелитополе РИА «Новости»

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В Запорожской области отремонтируют Мелитопольский государственный университет, построят детскую больницу и более 200 километров дорог. Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил об этом во время поездки в регион, сообщила пресс-служба правительства.

В Мелитополе прошло совещание по социально-экономическому развитию Запорожской области. Марат Хуснуллин сообщил, что в городе выбрали место строительства детской больницы.

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«Это будет большой объект площадью порядка 40 тысяч квадратных метров с современным оборудованием. Планируем начать возводить ее уже в ближайшие месяцы, а сдать объект — не позднее чем через два года», — сказал он.

В течение трех лет отремонтируют и модернизируют крупнейший вуз Запорожской области — Мелитопольский государственный университет. Марат Хуснуллин объявил о корректировке планов по дорожному строительству. Работы, по его словам, вели с опережением графика. Только в 2024 году приведут в порядок около 235 километров междугородных трасс и улично-дорожной сети.

Украинские войска в ходе контрнаступления 2023 года планировали за 15 дней осадить Мелитополь. Для этого на Запорожское направление перебросили 80 батальонов и 230 танков.