Холостяков предупредили о риске преждевременной смерти

Одинокие мужчины в возрасте от 55 до 64 лет находятся в зоне риска преждевременной смерти, они в три раза выше, чем у женатых. Об этом сообщила главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Риск преждевременной смерти у холостых мужчин этой категории увеличивается в три раза. Быть холостяком не очень полезно», — заявила она.

Врач объяснила, что основными факторами смертности являются отсутствие брака, стресс, систематическое употребление алкоголя и курение.

Для группы мужчин старше 75 лет опасными факторами риска являются низкая физическая активность, нарушение работы почек, воспалительные заболевания и курение.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко сообщил, что около 20% россиян страдают ипохондрическим расстройством.