Минздрав: до 20% россиян страдают ипохондрией

Порядка 4,5-20% людей страдают ипохондрическим расстройством. При этом среди пациентов психиатрических учреждений уровень может быть с несколько раз выше, рассказал главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.

«Согласно эпидемиологическим данным, распространенность данного феномена в общей популяции населения колеблется в диапазоне 4,5-20%, среди пациентов психиатрических учреждений — от 7,5 до 49%» — сообщил Зинченко.

По его словам, можно предположить, что люди с повышенным чувством тревоги могут быть более склонны к ипохондрии при опасности заболевания. В качестве примера эксперт привел распространение коронавируса, написал ТАСС.

Как пояснил Зинченко, проявлениями ипохондрии является чрезмерное внимание к своему телу, а также склонность заострять внимание на слабых соматических ощущениях. С течением времени признаки могут усиливаться. В итоге у ипохондрика на эмоциональном уровне образуется порочный круг, когда он боится серьезного заболевания и приписывает ему свои ощущения. Справиться с этой проблемой можно с помощью прохождения плановых медицинских осмотров.