Плохое обоняние связали с уровнем холестерина в крови

Высокий уровень холестерина называют «тихим убийцей» из-за отсутствия у него симптомов. Процесс «склеивания» артерий часто остается незамеченным, однако вкусовая и обонятельная дисфункции могут указать на высокое содержание «плохого» холестерина в крови.

Международная группа ученых провела исследование, результаты которого доказывают связь нарушения обоняния и вкуса с концентрацией этого вредного вещества. Результаты были опубликованы в Journal of Nutrition.

Исследователи использовали анкетирование для опроса 10 418 мужчин и 2209 женщин, живущих в Китае. Участников разделили на три группы в зависимости от количества и качества дисфункции в диапазоне от 0 (лучший результат) до двух (худший результат). Учитывались возраст, пол, профессия, курение, употребления алкоголя, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Ученые обращали внимание также на онкологические заболевания и травмы головы.

Исследователи обнаружили, что распространенность обонятельной и вкусовой дисфункции составляла 2,4% и 1,2% соответственно. Хемосенсорная дисфункция (восприятие химических веществ, запаха — прим.ред.) была связана с более высоким содержанием холестерина в крови.

Ученые утверждают, что большинство людей не почувствуют каких-либо заметных предупреждающих знаков. Точно определить содержание холестерина можно только с помощью анализа крови. Причиной изменений также может быть возраст, вес, кровяное давление или диабет.

Турецкий диетолог Дюрдане Кескинер заявил, что снизить уровень «плохого холестерина» и повысить уровень «хорошего» можно занимаясь физкультурой. Он также посоветовал пить много воды, воздержаться от жареного и фастфуда.