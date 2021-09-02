Хирурги из Красноярска освоили новую методику лечения сосудов ног
Врачи Красноярской краевой клинической больницы освоили новую технологию лечения тяжелых атеросклеротических заболеваний сосудов ног. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.
По данным издания Infox.ru, это метод ротационной атерэктомии с активной аспирацией. Он заключается в том, что микроскопический «бур» вводится внутрь сосуда и убирает атеросклеротическую бляшку. Сейчас этот способ является самым новым. Он помогает избежать риска повторного появления бляшек и зарастания стента.
Такую операцию провели уже восьми пациентам. Одной из них стала пенсионерка с сахарным диабетом и острым тромбозом ноги. Ее могли ампутировать, но хирурги провели современную операцию, которая позволила этого избежать. У женщины уже вернулась чувствительность пальцев конечности.
Ранее заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ им. И. И. Мечникова Игорь Кочанов рассказал, как распознать приближение инфаркта миокарда за несколько дней до ухудшения состояния.