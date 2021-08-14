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    14 августа 2021, 04:23

    Врачи назвали симптом инфаркта, который проявляется задолго до приступа

    Ирэна Вороник

    В некоторых случаях распознать приближение инфаркта миокарда можно за несколько дней до ухудшения состояния. На какие симптомы стоит обратить внимание, в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ им. И. И. Мечникова Игорь Кочанов.

    Врачи назвали симптом инфаркта, который проявляется задолго до приступа

    По словам медика, за долгое время до самого сердечного приступа появляются тревожные предвестники. Кажется, что симптомы незначительные и не стоит обращать на них внимания, но врачи предупреждают: нужно как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

    «За несколько дней до инфаркта может появиться кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которые ранее вы у себя не наблюдали», — рассказал Кочанов.

    Кочанов рассказал и о том, как распознать сам инфаркт миокарда. У большинства пациентов при этом ощущаются сильные давящие или жгучие боли за грудиной. Они длятся больше двадцати минут. Часто инфаркт сопровождается холодным потом и чувством страха. В таком случае обращаться к врачу необходимо срочно.

    Эксперты рассказали, что шоколад может принести сердечной мышце как пользу, так и вред. Чрезмерное употребление сладости может привести к заболеваниям сердца. При этом несколько долек в день помогут избежать ишемической болезни.