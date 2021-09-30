Хирург рассказал, чем вредна копченая колбаса

Хирург Иван Карасев рассказал, что в копченой колбасе содержится множество канцерогенов, которые провоцируют возникновение рака. Об этом сообщил iReactor со ссылкой на его Instagram.

Он отметил, что самая опасная в этом плане — колбаса, которую делали на дыму. 50 граммов колбасы, по словам врача, содержат столько же канцерогенов, сколько сигареты. А в 100 граммах их гораздо больше.

«Копченые колбасы, консервы, ветчина и бекон не должны использоваться для повседневного питания», — подчеркнул Карасев.

Врач рекомендовал есть побольше овощей и фруктов, но не забывать тщательно их мыть. Также следует тщательно убирать кожуру. С капусты стоит снимать два-три верхних слоя листьев, а у моркови не нужно есть середину. Верхнюю часть корнеплодов тоже следует отрезать, заключил Карасев.

Ранее доктор медицинских наук Ольга Кореннова заявила, что алкоголь в определенных дозах способен контролировать нужный уровень холестерина в крови. В качестве альтернативы по регулированию уровня холестерина можно принимать кофе и шоколад. Они мягче действуют на организм, но употреблять их тоже нужно в ограниченных количествах.