Губернатор Саратовской области ушел в самоизоляцию из-за коронавируса

Тест на коронавирус губернатора Саратовской области Валерия Радаева оказался положительным. На своей странице в Instagram глава региона сообщил, что перешел на удаленную работу.

«К сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат», — написал он.

Радаев уточнил, что болезнь протекает у него в легкой форме, поэтому он продолжит руководить регионом в дистанционном режиме.

Отдельно он поблагодарил врачей и медицинских работников, которые выполняют свои нелегкие обязанности в такое непростое время. Жителей региона губернатор призвал беречь себя и своих близких.

На этой неделе стало известно, что в больницу с коронавирусом попал новый губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Изначально он обратился к врачам с симптомами ОРВИ, но проведенный тест показал, что он заразился коронавирусом.

Махонин победил на выборах главы региона на минувшей неделе. Всего он набрал 75,69% голосов. До этого он был исполняющим обязанности главы региона.

Как сообщило Ura.ru, госпитализация не остановила Махонина от выполнения своих обязанностей. Он сам рассказал, что находится под контролем врачей, чувствует себя удовлетворительно и постоянно проводит совещания по видеосвязи.