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    17 сентября 2020, 18:33

    Губернатор Пермского края попал в больницу с коронавирусом

    Анатолий Минкин

    Новый губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал в больницу с признаками ОРВИ. Тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
    Губернатор Пермского края попал в больницу с коронавирусом

    Там уточнили, что изначально у Махонина были легкие симптомы ОРВИ. У него взяли мазок на определение иммуноглобулина и сделали компьютерную томографию. Через сутки лаборатория Роспотребнадзора подтвердила наличие коронавирусной инфекции.

    «Дмитрий Николаевич сразу после первого теста был госпитализирован с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих», — отметили в пресс-службе.

    Дмитрий Махонин победил на выборах губернатора Пермского края, которые прошли на минувшей неделе. Всего ему удалось набрать 75,69% голосов. До этого он был временно исполняющим обязанности главы региона, сменив на этом посту Максима Решетникова, который стал министром экономического развития.

    Как сообщил РБК, инаугурация Дмитрия Махонина в качестве губернатора Пермского края планировалась на 21 сентября. Будут ли ее переносить в связи с госпитализацией, пока не известно.

    Новости SMI.FM