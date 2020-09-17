Губернатор Пермского края попал в больницу с коронавирусом

Там уточнили, что изначально у Махонина были легкие симптомы ОРВИ. У него взяли мазок на определение иммуноглобулина и сделали компьютерную томографию. Через сутки лаборатория Роспотребнадзора подтвердила наличие коронавирусной инфекции.

«Дмитрий Николаевич сразу после первого теста был госпитализирован с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих», — отметили в пресс-службе.

Дмитрий Махонин победил на выборах губернатора Пермского края, которые прошли на минувшей неделе. Всего ему удалось набрать 75,69% голосов. До этого он был временно исполняющим обязанности главы региона, сменив на этом посту Максима Решетникова, который стал министром экономического развития.

Как сообщил РБК, инаугурация Дмитрия Махонина в качестве губернатора Пермского края планировалась на 21 сентября. Будут ли ее переносить в связи с госпитализацией, пока не известно.