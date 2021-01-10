Губернатор Ненецкого округа заболел COVID-19

Положительный тест на коронавирус получил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Сейчас он проходит курс лечения от ковида дома и продолжает работать в дистанционном режиме.

«От коронавируса никто не застрахован. Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид. Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома. Работаю удаленно, постоянно нахожусь на связи», — сообщил губернатор во «ВКонтакте».

Он добавил, что 11 января проведет еженедельную планерку с помощью видеоконференции. Бездудный призвал всех беречь себя. В комментариях подписчики пожелали главе региона скорейшего выздоровления.

Юрию Бездудному 51 год. Губернатором Ненецкого автономного округа он стал в сентябре 2020 года. До этого Бездудный указом президента Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.

Несколько дней назад о положительном результате исследования рассказала пользователям телеведущая Лера Кудрявцева. Она чувствует слабость и головную боль. Кроме того, после заболевания у нее пропал аппетит и даже желание пить воду.